ليس بالصدفة، ولا شئ يحدث بالصدفة !

بقلم الدكتور أحمد الشناق

– تدمير قطاع غزة

– تصفية جميع قيادات حزب اللّٰه العسكرية والسياسية ذات الإرتباط العقائدي بولاية الفقيه

— إنهاء قوة حزب اللّٰه في لبنان الذراع الحقيقي لإيران في المنطقة

– سقوط النظام الأسدي بعد فترة حكم استمرت لأربعة وخمسين عاماً

– خروج إيران وجميع ميليشياتها من سوريا ، التي كانت جائزتها الكبرى على المتوسط ولمشروع التشيع في سوريا

– تصفية جميع القادة العسكريين لحما..س، وزعيمها السياسي رئيس وزراء فلسطين الشهيد اسماعيل هنية وزعيم حما.. س في الضفة الغربية الشهيد العاروري .

– سكون وصمت الحشد الشعبي في العراق بإنتظار شئ ما !

– الحوثي في اليمن وبدء تصفيته ليكون الثمن مرور السفن الأمريكية بالمجان في قناة السويس بعد توفير سلامة الملاحة البحرية

– المفاوضات الأمريكية – الإيرانية وإقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي لتنسيقه مع إسرائيل حول ضرب إيران دون اطلاع ترامب الراغب بحل دبلوماسي وتعين روبيو وزير الخارجية مستشارا للأمن القومي الأمريكي لتنفيذ توجهات ترامب.

– لا يحدث شئ بالصدفة ، والمسرح يتحرك بالجميع ، ويظن اللاعبين على المسرح أنهم المحركين أو المتحكمين في حركة المسرح.

– هل المنطقة ذاهبة للتطبيع الجماعي مع الكيان ، وما هي أسس هذا التطبيع ؟ المحرك للمسرح عنده أصل الحكاية والمشهد الختامي لإسدال الستارة على الشكل الجديد لشرق أوسط جديد وفق رؤية دولة القرار العالمي في بيتها الأبيض .