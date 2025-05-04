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ليس بالصدفة، ولا شئ يحدث بالصدفة !

23 ثانية ago
ليس بالصدفة، ولا شئ يحدث بالصدفة !

بقلم الدكتور أحمد الشناق

– تدمير قطاع غزة
– تصفية جميع قيادات حزب اللّٰه العسكرية والسياسية ذات الإرتباط العقائدي بولاية الفقيه
— إنهاء قوة حزب اللّٰه في لبنان الذراع الحقيقي لإيران في المنطقة
– سقوط النظام الأسدي بعد فترة حكم استمرت لأربعة وخمسين عاماً
– خروج إيران وجميع ميليشياتها من سوريا ، التي كانت جائزتها الكبرى على المتوسط ولمشروع التشيع في سوريا
– تصفية جميع القادة العسكريين لحما..س، وزعيمها السياسي رئيس وزراء فلسطين الشهيد اسماعيل هنية وزعيم حما.. س في الضفة الغربية الشهيد العاروري .
– سكون وصمت الحشد الشعبي في العراق بإنتظار شئ ما !
– الحوثي في اليمن وبدء تصفيته ليكون الثمن مرور السفن الأمريكية بالمجان في قناة السويس بعد توفير سلامة الملاحة البحرية
– المفاوضات الأمريكية – الإيرانية وإقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي لتنسيقه مع إسرائيل حول ضرب إيران دون اطلاع ترامب الراغب بحل دبلوماسي وتعين روبيو وزير الخارجية مستشارا للأمن القومي الأمريكي لتنفيذ توجهات ترامب.
– لا يحدث شئ بالصدفة ، والمسرح يتحرك بالجميع ، ويظن اللاعبين على المسرح أنهم المحركين أو المتحكمين في حركة المسرح.
– هل المنطقة ذاهبة للتطبيع الجماعي مع الكيان ، وما هي أسس هذا التطبيع ؟ المحرك للمسرح عنده أصل الحكاية والمشهد الختامي لإسدال الستارة على الشكل الجديد لشرق أوسط جديد وفق رؤية دولة القرار العالمي في بيتها الأبيض .


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