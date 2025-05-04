UWallet الراعي الماسي لقمة التكنولوجيا المالية وتُكرَّم بجائزتين متميزتين

وطنا اليوم:أعلنت UWallet – المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم حلول الدفع المبتكرة – عن رعايتها الماسية لقمة التكنولوجيا المالية (Fintech Summit 2025)، التي تُعد من أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في الابتكار المالي والتقني. وتأتي هذه الرعاية في إطار التزام شركة UWallet بدعم التحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز الشمول المالي، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية والدفع في منطقة المشرق وشمال أفريقيا.

وخلال القمة، تم الإعلان عن حصول UWallet على جائزتين مرقوقتين، جائزة “الابتكار في الحلول المالية عبر الهاتف المحمول “و جائزة “أفضل تجربة مستخدم للمحفظة الرقمية وتأثيرها في تعزيز الشمول المالي”

الأمر الذي يعكس التزام الشركة بالتميز والابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية وجهودها المستمرة لتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات المستخدمين في المنطقة، وترسخ مكانتها كشريك موثوق في رحلة التحول المالي الرقمي.

كما تسلّم الرئيس التنفيذي لـ”UWallet”، الدكتور علاء نشيوات، خلال القمة، جائزة “قائد العام في مجال التكنولوجيا المالية”، تقديراً لجهوده في دفع الابتكار وتعزيز الشمول المالي في المنطقة.وتحدث الرئيس التنفيذي لـ ” UWallet” الدكتور علاء نشيوات، في جلسة حوارية بعنوان: “رسم مستقبل المصارف والدفع في المشرق وشمال أفريقيا”، والتي تناولت أبرز التوجهات التي تُعيد تشكيل المشهد المالي ، ومن بينها التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية، وانتشار المحافظ الإلكترونية، ونمو الخدمات المالية المدمجة (Embedded Finance)، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول مخصصة وأكثر كفاءة.

واستعرض الدكتور نشيوات خلال الجلسة أبرز إنجازات “UWallet” في تطوير خدمات مالية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المستهلكين المتغيرة، وتسهم في تسهيل المعاملات اليومية للأفراد والشركات على حد سواء.

وعلق الدكتور علاء نشيوات على هذه الرعاية، قائلاً: ” فخورون في UWallet برعايتنا الماسية لقمة التكنولوجيا المالية لعام 2025، هذا الحدث الهام الذي جمع قادة الصناعة وصناع القرار لمناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقتنا. مشاركتنا كراعٍ ماسي ومتحدث رئيسي تعكس إيماننا الراسخ بأهمية الابتكار والتعاون لدفع عجلة النمو في القطاع المالي. نتطلع إلى تبادل الأفكار والرؤى مع نخبة من الخبراء والمساهمة في رسم ملامح مستقبل أكثر تطورًا وشمولية للخدمات المصرفية والمدفوعات في منطقة المشرق وشمال أفريقيا.”

وأضاف الدكتور نشيوات: “في UWallet نؤمن بأن المستقبل الرقمي للخدمات المالية لا يقتصر على التكنولوجيا فقط، بل يقوم على بناء منظومة متكاملة تضع المستخدم في قلب التجربة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التغيير، وملتزمون بدورنا كشريك حيوي في قيادة التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر ذكاءً وشمولاً.”