جامعة فيلادلفيا تشارك في المؤتمر التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة

وطنا اليوم:شارك نائب رئيس جامعة فيلادلفيا للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي وعميد كلية الأعمال الدكتور محمد الصمادي، في أعمال المؤتمر الدولي التاسع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، والذي نظمته الشبكة بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة تحت عنوان “الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحولات والمرونة وآفاق المستقبل”.

وتمثلت مشاركة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي والدكتور محمد الصمادي في عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناولت موضوعات الحوكمة الرقمية، ودور مؤسسات التعليم العالي في تطوير الكفاءات البشرية لدعم الإدارة العامة الحديثة. وأكدا في مداخلاتهما ضرورة بناء شراكات فعّالة ومستدامة بين الجامعات والقطاع العام، بما يسهم في تقديم حلول عملية ومبتكرة للتحديات الإدارية في المنطقة. كما استعرضا الجهود والمبادرات التي تقودها جامعة فيلادلفيا في مجال تعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة العامة، والمساهمة الفعّالة في تطوير السياسات العامة والممارسات الإدارية وفق أحدث المعايير العالمية.

وتضمنت أجندة المؤتمر مناقشة 129 ورقة بحثية موزعة على 9 محاور متنوعة، بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحوار الإقليمي والدولي في قضايا الإدارة العامة، كما تناولت تحديث وتطوير المؤسسات العامة، ودمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتحسين العمليات الإدارية والخدمية، بالإضافة إلى تصميم وتقديم الخدمات العامة، والابتكار والتكيف في السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية المبنية على الكفايات الوظيفية، وتعزيز الثقافة المؤسسية، والعمل على استشراف العملية التدريبية في أفق المستقبل، وتأكيد المساءلة والرقابة في القطاع