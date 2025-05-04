فيلادلفيا تستضيف ندوة اقتصادية حول التعرفة الجمركية الأمريكية وتأثيراتها العالمية

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا ندوة حوارية نظمتها جمعية الأكاديميين الأردنيين، بعنوان “التعرفة الجمركية الأمريكية الجديدة وآثارها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الاقتصاد الأردني بشكل خاص”، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي

وحضر الندوة رئيس جميعة الأكاديميين الأردنيين معالي الدكتور خالد العمري وعدد من أعضاء الجمعية، ومن الجامعة رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي إلى جانب أعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وتناولت الندوة التي قدمها الدكتور عدلي قندح والدكتور أسعد ماجد وأدارها الأستاذ الدكتور قاسم الحموري، أبرز التطورات في التجارة العالمية، متطرقة إلى جذور الفكر الاقتصادي، وقواعد النظام التجاري العالمي، والقرارات الأمريكية الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، وآثارها على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، بما في ذلك الاقتصاد الصيني والعربي، واختُتمت بمناقشة التحولات المحتملة في النظام التجاري العالمي

وشهدت الندوة تفاعلاً لافتاً من قبل الأكاديميين والإداريين، الذين أثروا النقاش بأسئلتهم ومداخلاتهم، ما أضفى على الجلسة طابعاً حيوياً ومثمراً يعكس الوعي والاهتمام بالقضايا الاقتصادية الراهنة