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الاحتلال يقر بمقتل وإصابة جنود في رفح ويسعى لتوسيع عملياته بغزة

26 ثانية ago
الاحتلال يقر بمقتل وإصابة جنود في رفح ويسعى لتوسيع عملياته بغزة

وطنا اليوم:أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة إثر تفجير نفق في رفح جنوبي غزة، موازاة مع سعي الاحتلال إلى توسيع عملياته البرية بالقطاع.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن الضابط والجندي قتلا بعد تفجير عين نفق كانا يتفحصانه، في حين أعلنت مصادر إسرائيلية إصابة جنديين خلال اشتباكات في قطاع غزة صباح اليوم.
من جهته، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن وقوفه مع عائلات الجنود القتلى في رفح في هذه الأوقات الصعبة، حسب تعبيره.

أوامر استدعاء
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين عسكريين أن الجيش الإسرائيلي بدأ مساء أمس السبت إرسال عشرات الآلاف من أوامر استدعاء قوات الاحتياط الطارئة، استعدادا لتوسيع نطاق عمليته البرية في غزة خلال الأيام المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن جندي احتياط أن عددا كبيرا من الجنود أصبحوا يتهربون من الخدمة العسكرية مؤخرا ويبحثون عن أعذار.
وبحسب جندي في الاحتياط، فإن المقربين الذين دعموا الحرب يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول يدعون الجنود اليوم إلى التهرب من الخدمة العسكرية.

شهداء
في المقابل، استُشهد 6 فلسطينيين -بينهم أطفال ونساء- وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيام نازحين.
وفي خان يونس أيضا، أفاد مصدر باستشهاد مواطنة وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة حي الأمل غربي المدينة، كما استشهد شخص آخر وأصيب آخرون إثر قصف استهدف خيمة نازحين في منطقة وادي صابر جنوبي بلدة عبسان الكبيرة.
وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في قطاع غزة أكثر من 170 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.


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