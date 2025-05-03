يونيسايبر (UniCyber) تقدم ورشة توعوية لحماية الأطفال رقمياً ضمن مسابقة محاربي السايبر

وطنا اليوم – اختتمت فعاليات النسخة الثانية من مسابقة محاربي السايبر للمدارس، التي أقيمت تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، بتنظيم من المركز الوطني للأمن السيبراني، وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وزارة الشباب، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وشهدت الفعالية، التي أُقيمت أخيرًا في قاعة عمان الكبرى – مدينة الحسين للشباب، مشاركة متميزة من شركة يونيسايبر (UniCyber)، بصفتها شريكًا رسميًا للفعاليات الجانبية. حيث قدمت الشركة ورشة توعوية بعنوان “الأمن السيبراني للأطفال”، استهدفت مجموعة من طلاب المدارس، ضمن جهودها المستمرة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بين النشء.

وفي هذا السياق، قال المهندس عمر إدريس، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة يونيسايبر (UniCyber): “إن حماية الأطفال من الهجمات الإلكترونية مسؤولية وطنية ومجتمعية، لما لها من أثر مباشر على الأمن الرقمي والاقتصاد الوطني.”

كما أضاف إلى أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل جميع مدارس المملكة خلال المرحلة المقبلة، دعمًا

لمجتمع رقمي أكثر أمانًا.

تُعد يونيسايبر شركة رائدة في مجال تقنيات التعليم الرقمي، حيث تنظم ورشًا تعليمية متخصصة تركز على حماية الأطفال في العالم الرقمي. وقد نفذت الشركة سلسلة من الورش التعليمية التوعوية في عدد من المدارس الحكومية لطلاب المرحلة الأساسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى عدد من المدارس الخاصة.

وتهدف هذه الورش التعليمية إلى تعزيز وعي الطلاب والطالبات بأساسيات الأمن السيبراني، وتمكينهم من حماية أنفسهم من التهديدات الإلكترونية في ظل التوسع الرقمي المتسارع.