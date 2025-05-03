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قوات الأمن السورية تعتقل أمين عام “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”

3 ساعات ago
قوات الأمن السورية تعتقل أمين عام “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”

وطنا اليوم_أفادت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصادر في دمشق بأن أجهزة الأمن السورية اعتقلت أمين عام “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” طلال ناجي.

ونقلت قناة “شام” السورية في خبر لها أن “الأمن العام قام باعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة طلال الناجي مع رئيس مكتبه”.

 

يذكر أن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” تأسست عام 1968 بعد انشقاقها عن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، وكانت تتخذ من سوريا مقرا لسنوات طويلة وتقدم الدعم للرئيس السوري السابق بشار الأسد.


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