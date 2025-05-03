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إسرائيل.. اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

55 ثانية ago
إسرائيل.. اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وطنا اليوم_

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

 

وذكر بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أن اعتراض الصاروخ جاء عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل.

 

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة أنه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتبنّى الحوثيون الهجوم.

 

وسمع دوي انفجار فوق القدس فيما أعلن الجيش اعتراض المقذوف الثاني.

 

وجاء في بيان للجيش بشأن الهجوم الثاني أنه “رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراض إسرائيلية. تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد”.

 

ولاحقا أعلن الجيش أنه “اعترض بنجاح” الصاروخ.


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