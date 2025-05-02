مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأبرز قادة السياحة في المنطقة

وطنا اليوم _أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن اختيار الدكتور عبدالرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، ضمن قائمتها لأبرز 10 قادة حكوميين في قطاع السياحة لعام 2025. ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهوده المستمرة في تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقاد الدكتور عربيات العديد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في نمو القطاع السياحي في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، تم انتخاب الدكتور عربيات في يونيو 2024 رئيسًا للجنة الأعضاء المؤازرين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، مما يعكس الثقة الدولية في قيادته وخبرته في مجال السياحة.

هذا التصنيف من فوربس الشرق الأوسط يُعد اعترافًا بجهود الدكتور عربيات وإسهاماته البارزة في تطوير القطاع السياحي في الأردن وتعزيز مكانته على خارطة السياحة العالمية.

للاطلاع على القائمة الكاملة لأبرز قادة السياحة في الشرق الأوسط لعام 2025، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمجلة فوربس الشرق الأوسط.