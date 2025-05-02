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الشرع: إن فرضت علينا الحرب جعلناها كصلاة العصر لا شفع فيها ولا وتر

6 ثواني ago
الشرع: إن فرضت علينا الحرب جعلناها كصلاة العصر لا شفع فيها ولا وتر

وطنا اليوم_نشر الرئيس السوري أحمد الشرع، الجمعة، تتدوينة مثيرة على منصة “إكس” بشأن “الحرب”.

 

وقال الشرع في تدوينته: “نحن لا نريد الحرب ولكن ان فرضت علينا جعلناها كصلاة العصر، لا شفع فيها ولا وتر”.

 

وأرفق الشرع كلامه بوسمين #دمشق و#جرمانا، حيث شهدت الأخيرة اشتباكات مسلحة قبل التوصل لاتفاق تسليم السلاح وانتشار الأمن السوري داخل المدينة.

وكان قد أعلن المقدم حسام الطحان، مدير مديرية أمن ريف دمشق، يوم أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا.

 

ويقضي الاتفاق، بحسب الطحان، بتسليم السلاح الثقيل فورًا من قبل الجهات المدنية، وزيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام داخل المدينة، بما يسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها وترسيخ سيادة القانون.

 

كما نص الاتفاق على تسليم السلاح الفردي غير المرخص خلال فترة زمنية محددة، مع التأكيد على حصر حمل السلاح بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية فقط.

 

وأشار الطحان إلى أن الاتفاق يتضمن كذلك انتشار وحدات من وزارة الدفاع السورية على مداخل ومخارج مدينة جرمانا، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية ومنع أي تهديدات قد تطال أمن وسلامة السكان.


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