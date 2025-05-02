بلدية الزرقاء تتخذ إجراءات لمنع سرقة أغطية المناهل

وطنا اليوم:شرعت كوادر بلدية الزرقاء بتنفيذ المرحلة الأولى من توصيات اللجنة المشكلة من قبل رئيس البلدية المهندس عماد المومني، بإجراء “أشغال لحام” لأغطية المناهل مع إطار المنهل المثبت بالأرض للحد من ظاهرة سرقة المناهل.

وشهدت مدينة الزرقاء مؤخرا حالات متكررة من سرقة أغطية المناهل، ما يشكل خطرا حقيقيا على السلامة المرورية ويهدد بوقوع حوادث خطيرة من مستخدمي المركبات.

وحفاظا على الأرواح وسلامة المواطنين نسبت اللجنة المشكلة برئاسة عضو المجلس البلدي هناء عوكل لرئيس البلدية باتخاذ إجراءات رادعة بحق هذه الفئة المستهترة بأرواح المواطنين ومركباتهم التي يلحقها الأذى جراء سرقة أغطية المناهل في الشوارع.

وأكد المومني، أن ما تقوم به البلدية محاولة لتفادي سقوط المركبات أو المارة، إذ تم اتخاذ حلول فورية تحد من هذه الظاهرة، منها الحل الأمني الذي لن تتهاون البلدية بحقها الشخصي لكل من تسول له نفسه بسرقة المناهل، وتكثيف الرقابة على محال بيع الخردة و (السكراب)، التي لها الدور المهم في التبليغ عن أي شخص يقوم بعرض المسروقات من المناهل عليه.