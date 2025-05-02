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نتنياهو يوافق على خطط توسيع القتال في غزة ويستدعي آلاف الاحتياط

دقيقة واحدة ago
نتنياهو يوافق على خطط توسيع القتال في غزة ويستدعي آلاف الاحتياط

وطنا اليوم:قالت القناة ١٢ الإسرائيلية ان الحكومة والجيش قررا توسيع العملية في غزة واستدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط.
كما اكدت يديعوت أحرونوت ان توسيع القتال في غزة سيتضمن دخول الجنود إلى قلب قطاع غزة ولكن لن يرقى إلى مستوى عملية برية كاملة.
الى ذلك رئيس أركان الجيش قرر إنشاء لواء مدرعات ولواء مشاة جديدين.
ووفقًا لصحيفة هآرتس، تُجهّز تل أبيب عشرات الآلاف من أوامر استدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية. ويخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع عملياته العسكرية في غزة، ويحتاج إلى المزيد من الجنود.
ومن المتوقع أن ينتشر جنود الاحتياط في لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة. وستُتيح هذه القوات الإضافية المزيد من القوات الإسرائيلية للمشاركة في العمليات الحرب على غزة.
وفي الوقت نفسه، تُعدّ القيادة العسكرية خططًا لإخلاء بلدة المواصي على طول ساحل غزة. وقد أجبرت القوات الإسرائيلية مئات الآلاف من الفلسطينيين على العيش في المنطقة، التي أصبحت مدينة خيام. والآن، تزعم تل أبيب أن المواصي أصبحت ملاذًا آمنًا لحماس، ويجب تطهيرها من جميع الفلسطينيين. بينما تزعم إسرائيل أن هدفها هو تحرير رهائنها المحتجزين لدى حماس، فإن تطهير المواصي، الذي اعتبرته تل أبيب منطقة آمنة، دليل آخر على أن هدف إسرائيل هو تطهير القطاع من جميع الفلسطينيين.


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