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الملك يلتقي رئيس جمهورية مونتينيغرو ويبحث جهود التهدئة بالإقليم ووقف الحرب على غزة

38 ثانية ago
الملك يلتقي رئيس جمهورية مونتينيغرو ويبحث جهود التهدئة بالإقليم ووقف الحرب على غزة

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) ياكوف ميلاتوفيتش في مدينة تيفات الساحلية.
وبحث الزعيمان العلاقات الثنائية، وسبل التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتجارة والسياحة والزراعة والنقل والاستثمار والاقتصاد الرقمي والصحة، وتعزيز التنسيق القائم في مكافحة الإرهاب ضمن “مبادرة اجتماعات العقبة”.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة للتوصل لتهدئة شاملة بالإقليم، ووقف الحرب على غزة واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.
وأكد جلالته، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
بدوره، ثمن الرئيس ميلاتوفيتش دور الأردن في نشر قيم الوئام بين الأديان، معربا عن حرص بلاده على فتح آفاق جديدة للتعاون مع المملكة في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
وتضمنت زيارة جلالة الملك جولة في ميناء “بورتو مونتينيغرو”، الذي يضم مرافق سياحية عديدة.
وكان رئيس جمهورية مونتينيغرو في مقدمة مستقبلي جلالة الملك في مطار تيفات


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