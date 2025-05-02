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زراعة الوسطية تنفذ حملة رش لمكافحة حشرة الصبر

53 ثانية ago
زراعة الوسطية تنفذ حملة رش لمكافحة حشرة الصبر

وطنا اليوم:نفذت مديرية زراعة لواء الوسطية غربي إربد، حملة رش لمكافحة البقة القرمزية “حشرة الصبر”، للمزارعين الذين قاموا بالتسجيل في الحملة.
وقال مدير المديرية نبيل عبيدات، إن زراعة الوسطية أجرت حملة رش لمكافحة البقة القرمزية “حشرة الصبر”، في الأراضي التي جرى حصرها خلال فترة تسجيل المزارعين في الحملة.
وأضاف عبيدات، أن عملية التسجيل، مكنت من وضع الآليات المناسبة لعمليات المكافحة والمعالجة، حيث استخدمت المديرية المبيدات الخاصة بمكافحة البقة القرمزية “حشرة الصبر”.
وذكر عبيدات، أن حملة الرش جاءت، لمساعدة المزارعين ودعمهم للحفاظ على منتج ثمار الصبر.


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