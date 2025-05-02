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راجب تشهد حركة سياحية نشطة وسط مطالب بتوسعة الطرق

35 ثانية ago
راجب تشهد حركة سياحية نشطة وسط مطالب بتوسعة الطرق

وطنا اليوم:شهدت العديد من المواقع في بلدة راجب اليوم الجمعة، توافد المئات من الزوار من داخل محافظة عجلون وخارجها للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والشلالات.
وطالب عدد من أبناء البلدة وأصحاب المشاريع السياحية، الجهات المعنية بضرورة العمل على توسعة وتأهيل الطرق المؤدية للمواقع السياحية، مشيرين إلى أن تحسين البنية التحتية يسهم بتعزيز السياحة الداخلية ودعم الاستثمارات المحلية وإطالة مدة إقامة السائح.
وقال صاحب أحد المنتجعات علي فندي، إن سوء أوضاع الطرق المؤدية إلى راجب يؤثر سلبا على القطاع السياحي وصعوبة الوصول للشلالات والينابيع التي تشتهر فيها البلدة.
وبين المواطن محمد فريحات أهمية تلبية المطالب المتكررة بضرورة النهوض بالقطاع السياحي وخدمة أصحاب المشاريع والمساهمة في زيادة إقبال السياح والذي ينعكس إيجابا على البلدة وأبنائها.
وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني، إنه تم طرح عطاء لتأهيل طريق كفرنجة الرئيسية بقيمة 250 ألف دينار، بالإضافة إلى 11 طريقا زراعية في كفرنجة بقيمة 180 ألف دينار، مبينا أن المجلس يعطي تركيزا لتطوير المواقع السياحية في راجب من أجل تحقيق التنمية.
وقال رئيس بلدية كفرنجه الجديدة المحامي الدكتور فوزات فريحات، إن وزير الإدارة المحلية أوعز خلال زيارته مؤخرا للمحافظة، بتطوير طريق كفرنجه راجب، ووضع خطة شاملة لتحسين هذا الشريان الحيوي الذي يربط بين التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والسياحية.
وأشار إلى أن البلدية بصدد استملاك عدد من المنازل القريبة من المشاريع السياحية من أجل توسعة الطرق، إضافة إلى فرز الأراضي الزراعية لمساحة الدونمين داخل حدود التنظيم، والتي سيتخذ بشأنها قرار من المجلس البلدي لخدمة القطاع السياحي.


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