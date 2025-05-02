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الفاو : أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى لها منذ عام

45 ثانية ago
الفاو : أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى لها منذ عام

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها خلال أبريل، مدفوعة بزيادات ملحوظة في أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم أزمة الأمن الغذائي في العديد من دول العالم، لاسيما النامية منها.
وارتفع متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بنسبة 1% في أبريل، مسجلاً 128.3 نقطة، مقارنة بـ 127.1 نقطة في مارس، ليبلغ أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأوضحت المنظمة أن ارتفاع أسعار الحبوب جاء نتيجة تقلص المعروض العالمي من القمح بسبب ضعف الإنتاج في عدد من الدول الرئيسية المنتجة، مثل روسيا وأستراليا، إضافة إلى تراجع التوقعات لمحاصيل الأرز في آسيا نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرات ظاهرة “النينيو”.
كما سجلت أسعار الذرة ارتفاعاً بسبب مخاوف من انخفاض الصادرات من أمريكا الجنوبية. وشهدت أسعار اللحوم زيادة مدفوعة بتنامي الطلب من الصين وأسواق آسيا، بينما تأثرت منتجات الألبان بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، فضلاً عن الاضطرابات في سلاسل التوريد داخل أوروبا.
وتواجه أسعار الغذاء العالمية ضغوطًا مستمرة منذ عام 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عطّل صادرات الحبوب والزيوت النباتية عبر البحر الأسود، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
ورغم تراجع الأسعار تدريجياً خلال عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى من المستويات التاريخية. ويحذر خبراء من أن اضطرابات المناخ، وتزايد القيود التجارية، وارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة، تظل عوامل تهدد استقرار الأسواق الغذائية.
وفي تقاريرها المتكررة، شددت الفاو على أن استمرار تقلبات الأسعار قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع الأمن الغذائي، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات الغذاء من الخارج.


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