تلفريك عجلون يسجل رقما قياسيا في أعداد الزوار

وطنا اليوم:سجّل تلفريك عجلون اليوم الجمعة رقماً قياسياً جديداً في أعداد الزوار، حيث بلغ عدد المرتادين منذ صباح اليوم أكثر من 6100 زائر من الأردنيين والمقيمين والسياح العرب والأجانب.

وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإنجاز يعكس جاذبية المشروع السياحي المتطور ويؤكد أهميته كوجهة رئيسة ضمن الخارطة السياحية الوطنية.

وأضاف المعايطة، أن هذا الإقبال جاء ثمرة استراتيجية واضحة ترتكز على إثراء تجربة الزائر من خلال فعاليات وبرامج نوعية تسهم في تعزيز التفاعل السياحي وإطالة مدة الإقامة في المنطقة.

وأشار إلى أن منطقة عجلون تشهد نمواً متسارعاً في الحركة السياحية مما يعزز من مكانتها كوجهة بارزة على مدار العام خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ بأعداد الزوار خلال الموسم الحالي.