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عاجل تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة

2 مايو 2025
عاجل تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة

وطنا اليوم _تشير توقعات ادارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الربيعية اللطيفة والمعتدلة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع أجواء مائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ونشاط نسبي في الرياح، وفرص محدودة لهطول زخات محلية من المطر يومي الأحد والاثنين، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

 

الجمعة:

أجواء لطيفة نهارًا في معظم المناطق، ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة.

الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في المناطق الصحراوية.

ليلاً: بارد نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف في الأغوار والبحر الم

يت والعقبة.


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