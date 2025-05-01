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وطنا اليوم: التضييق على الصحافة مرفوض… والكلمة الحرة مسؤولية وطنية

1 مايو 2025
وطنا اليوم: التضييق على الصحافة مرفوض… والكلمة الحرة مسؤولية وطنية

وطنا اليوم _محمد ملكاوي_يُعرب موقع وطنا اليوم عن رفضه واستنكاره الشديدين لأي محاولات للتضييق على حرية الصحافة أو ممارسة الضغوط والتهديدات بحق المؤسسات الإعلامية والاخوة الزملاء الصحفيين، على خلفية نشر مواد صحفية التزمت بالمعايير المهنية.

ويؤكد وطنا اليوم أن هذه الممارسات تُشكّل انتهاكًا صريحًا لحرية الإعلام وحق الجمهور في الحصول على المعلومات، وتمثل سابقة خطيرة تمسّ العلاقة بين الإعلام والجهات الرسمية، التي يُفترض أن تقوم على الشراكة والشفافية، لا على الخصومة والاستقواء.

يشدد وطنا اليوم على أن أي اعتراض أو تحفظ على ما يُنشر يجب أن يُعالج عبر الأطر القانونية، من خلال حق الرد والتوضيح، بعيدًا عن لغة الضغط والتهديد التي لا مكان لها في مجتمع يحترم حرية التعبير وسيادة القانون.

ويجدد الموقع دعوته إلى حماية الصحفيين وتوفير بيئة عمل تضمن لهم أداء رسالتهم بمهنية واستقلالية، باعتبار الصحافة الحرة ركيزة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي.

#وطنا_اليوم #الأردن #حرية_الصحافة #دعم_الإعلام_المهني #لا_لتكميم_الأفواه


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