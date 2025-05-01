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توجه لاستقبال بضائع التجارة الإلكترونية من دول الخليج العربي إلى الأردن عن طريق البر

1 مايو 2025
توجه لاستقبال بضائع التجارة الإلكترونية من دول الخليج العربي إلى الأردن عن طريق البر

وطنا اليوم_تتجه الحكومة إلى الإعلان عن السماح باستقبال بضائع التجارة الإلكترونية من دول الخليج العربي إلى الأردن عن طريق البر.

 

ووفق ما علم موقع “هلا أخبار”، فإن الحكومة وافقت على استقبال بضائع التجارة الإلكترونية من دول الخليج برا، بانتظار صدور تعليمات إجراءات العمل فيها من قبل دائرة الجمارك العامة.

 

وإضافة إلى وظيفته السابقة باستقبال التجارة الإلكترونية من خلال الجو عبر مطار الملكة علياء الدولي، سيستقبل مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع، في مبنى شركة البريد الأردني بالمقابلين، بضائع التجارة الإلكترونية البرية.

 

المركز بدأ عمله الرسمي وتشغيله الفعلي بداية شهر أيلول من العام الماضي، وفيه نافذة واحدة تضم الأجهزة الأمنية والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

 

وتم تجهيز المركز بأعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة من دائرة الجمارك العامة، ويستمر العمل فيه على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع بما يضمن استمرارية الخدمات وتلبية احتياجات السوق المتنامية وسرعة الإنجاز.


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