مصفاة البترول الأردنية تتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى كوادرها في مختلف مواقع الإنتاج والتشغيل بمناسبة عيد العمال

وطنا اليوم_توجهت شركة مصفاة البترول الأردنية بتحية تقدير واعتزاز إلى كوادرها العاملة في مختلف مواقع الإنتاج والتشغيل بمناسبة عيد العمال، مؤكدة أن ما تحقق من أداء نوعي خلال الفترة الماضية يعكس عمق الالتزام المهني والقدرات الفنية المتميزة التي يتمتع بها العاملون في الشركة والشركات التابعة لها.

وأكدت الشركة في بيان، ان كوادرها تساهم بشكل مباشر في تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والسلامة، حيث تغطي أنشطة الشركة سلسلة متكاملة من الخدمات تشمل تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية، وتسويقها وبيعها، بالإضافة إلى إعادة تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي، وإنتاج زيوت “جوبترول”.

واكد رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي، إن نجاح الشركة في تحقيق استقرار عمليات التكرير والتوزيع يعود إلى الأداء المتكامل لفِرَق العمل التي تواجه أي تحديات تشغيلية قد تحدث بكفاءة عالية، مشددًا ان الشركة تعمل وفق المؤسسية والجاهزية الفنية في دعم استمرارية الإنتاج.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن الحياري، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها التطويرية لتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات، مع التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير المهارات المتخصصة بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة وأهداف الشركة في الاستدامة والتحول الاستراتيجي.