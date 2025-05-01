وفاة ثلاثيني غرقًا في رحلة تنزه واصطياد أسماك

وطنا اليوم:تحوّلت رحلة تنزه وصيد أسماك إلى مأساة بعد أن توفي شاب ثلاثيني غرقًا في مياه سد الكرامة، اليوم الخميس، بحسب ما أفاد مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الشاب كان يهوى صيد الأسماك، وأثناء ممارسته هوايته سقط داخل مياه السد، ما أدى إلى غرقه.

وأضاف أن فرق الغطس تمكنت من انتشاله، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الشونة الجنوبية، إلا أن جهود إنقاذه باءت بالفشل، حيث وصل المستشفى مفارقًا للحياة .