تأجيل مفاوضات السبت بين واشنطن وطهران في روما

وطنا اليوم:أكد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، أن المفاوضات التي كانت مقررة بين إيران والولايات المتحدة بعد غد السبت، في روما، قد تأجلت لأسباب “لوجستية”. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن تواريخ جديدة بعد التوصل إلى اتفاق ثنائي بين الجانبين.

وكان مايكل والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي، قد صرح في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” قبل ساعات، أن ستيف ويتكوف، كبير مفاوضي الإدارة الأميركية، “مستعد لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات”.

فيما أفاد مراسل لأكسيوس اليوم الخميس نقلا عن ثلاثة مصادر بأن الجولة الرابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كان من المقرر عقدها في روما يوم السبت، من المرجح أن تؤجل إلى الأسبوع المقبل.

وأضاف أن اجتماعا كان من المقرر عقده يوم الجمعة بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد يؤجل أيضا.

إيران تعلق

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي في تصريح للصحفيين، عن تغيير موعد انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت 3 مايو في روما.

وأوضح المتحدث أن هذا التأجيل تم إعلانه من قبل وزير خارجية سلطنة عمان، مشيراً إلى أن اقتراح التأجيل جاء من الجانب العماني، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد المحتمل الجديد بعد الاتفاق بين الأطراف.

وأكد بقائي مجدداً على إرادة بلاده في “الاستفادة من الدبلوماسية لتحقيق المصالح المشروعة والقانونية للشعب الإيراني وإنهاء العقوبات والضغوط الاقتصادية التي تستهدف الحقوق الإنسانية ورفاهية كل فرد من أبناء الشعب الإيراني، مشدداً على أن الوفد الإيراني، ومنذ بداية مشاركته في هذه المفاوضات، قد دخلها بحسن نية، واضعاً أُطراً واضحة تستند إلى المبادئ الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقاً للقانون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية ورفع العقوبات غير القانونية، وقد أظهر جديته في إجراء مفاوضات قائمة على النتائج، بهدف التوصل إلى تفاهم عادل، منطقي ومستدام، وسيواصل هذا المسار بثبات واقتدار”.

التفاصيل الفنية

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اختتمتا يوم السبت الماضي الجولة الثالثة من المحادثات النووية، واتفقتا على الاجتماع مجددًا في 3 مايو، وفقًا لتصريح وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي يتوسط بين الطرفين.

وكانت محادثات مسقط يوم السبت هي المرة الأولى التي تطرق فيها الطرفان إلى التفاصيل الفنية لاتفاق نووي محتمل، وخاصة القيود التي تريد الولايات المتحدة فرضها على البرنامج النووي الإيراني والعقوبات التي تريد إيران رفعها.

وقال مسؤول أميركي كبير في بيان أُرسل إلى الصحفيين: “كانت المحادثات في مسقط إيجابية وبناءة. لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولكن تم إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق”.

وقال الرئيس ترامب في مقابلة مع مجلة تايم نُشرت يوم الجمعة إنه يعتقد “أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق دون الهجوم. آمل أن نتمكن من ذلك”. وعندما سُئل عما إذا كان منفتحًا على لقاء القادة الإيرانيين، أجاب: “بالتأكيد”.

وعُقدت محادثات يوم السبت الماضي بين فرق عمل من كلا الجانبين، وبين كبيري المفاوضين، مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وصرح المسؤول الأميركي الكبير بأن الجولة الثالثة من المحادثات استمرت لأكثر من أربع ساعات، وتضمنت تفاعلًا مباشرًا وغير مباشر بين الفريقين الأميركي والإيراني. وأضاف المسؤول أن الجولة التالية من المحادثات ستُعقد في أوروبا الأسبوع المقبل.