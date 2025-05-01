الاقتصاد الرقمي: تمكين مراكز الخدمات الحكومية بأحدث التقنيات

وطنا اليوم:واصلت مراكز الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء المملكة، عملها بكامل طاقتها، اليوم الخميس، والذي يصادف عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اطلعت الأمين العام للوزارة سميرة الزعبي، خلال جولة شاملة للمراكز التسعة المنتشرة في محافظات المملكة، بدءًا من مركز إربد، ومرورًا بمراكز جرش، المقابلين، مطار الملكة علياء الدولي، مادبا، الكرك، معان، الطفيلة، وصولًا إلى مركز العقبة، على سير العمل في هذه المراكز.

وقالت الزعبي، إن هذا النهج المستمر في تقديم الخدمات الحكومية يعكس إيمان الوزارة بأهمية تسهيل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم الخدمية دون انقطاع.

وأضافت، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تولي اهتمامًا بالغًا لتمكين هذه المراكز بأحدث التقنيات وتزويدها بالكوادر المؤهلة والمدربة؛ بهدف تقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية التي تلبي تطلعات المواطنين وتعزز رضاهم.

وشهدت المراكز اليوم، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، في أجواء اتسمت بالتنظيم واليسر؛ مما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المراكز في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

وتُعد المراكز، التي تقدم 182 خدمة لـ34 مؤسسة حكومية، ركيزة أساسية في تطوير الخدمات العامة، حيث أنجزت حتى اليوم أكثر من 2.9 مليون معاملة، واستقبلت أكثر من 1.165 مليون زائر.

وتشغل الوزارة حاليًا 9 مراكز من أصل 15 تستهدف تشغيلها نهاية 2025، ضمن خطتها لتوسيع التغطية الجغرافية وتحقيق العدالة الرقمية، بما ينسجم مع أهداف التحديث الشامل.