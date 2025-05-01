استحداث تخصصي الرياضة والرعاية الصحية ضمن التعليم المهني والتقني بدءًا من 2026

وطنا اليوم:تناول تقرير الربع الأول للعام الحالي في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، ضمن محرك الريادة والإبداع، أبرز إنجازات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل.

ووفق ما رصدته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أشار التقرير إلى استحداث تخصصين جديدين (الرياضة، والرعاية الصحية في مجال التعليم المهني والتقني (BTEC) بدءًا من العام الدراسي 2025/2026 لتلبية احتياجات سوق العمل ورغبات الطلبة ليبلغ إجمالي عدد التخصصات الكلي 12 تخصصًا.

وجرى اختيار 18مدرسة مهنية تقنية لتنفيذ مشروع التدريب القائم على العمل، منها 12 مدرسة بدأ التطبيق فيها خلال العام الحالي، و6 مدارس سيجري إدراجها في العام المقبل، حيث يهدف المشروع إلى توفير بيئة تدريبية عملية للطلبة في مختلف التخصصات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وذلك يسهم في رفع جودة التعليم المهني وربط الطلبة بمتطلبات العمل الفعلية.

وأوضح التقرير، بأنه جرى تنفيذ 982 فعالية توعوية في مجال التوجيه المهني والتقني وفرصه المستقبلية، استهدفت 79346 مستفيدًا، منهم 64435 طالبًا وطالبة من الصف التاسع 7550 من أولياء الأمور والمجتمع المحلي و 7361 من كوادر المدارس والمديريات.

وتعزيزًا لمعايير الأمن والسلامة في التعليم المهني والتقني للمعلمين والطلبة، بين التقرير أنه جرى تعميم إرشادات شاملة لاستخدام أدوات ومعدات الحماية الشخصية في جميع التخصصات المهنية، إلى جانب اعتماد عقد تأمين ضد إصابات العمل يشمل كلا الجانبين، بما يضمن بيئة تدريبية آمنة ومحفزة.

وبحسب التقرير، جرى افتتاح الفرع الإنتاجي في محافظة المفرق/ المفرق الشرقي، وتوقيع 841 عقد عمل في الفروع الإنتاجية، منها 776 عقدًا مع الإناث بنسبة 92 بالمئة و 55 عقدًا مع الذكور بنسبة 8 بالمئة، وجرى توقيع 4309 عقدًا عمل في برنامج التشغيل الوطني، منها 1543 للإناث و 2766 للذكور، كما استفاد 629 مشتغلًا من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، منهم 148 من الإناث.

وأشار التقرير، إلى أنه جرى إدراج 4 كليات تابعة لكلية التدريب المهني المتقدم على الإطار الوطني للمؤهلات، وهي: كلية التدريب المهني المتقدم/ عين الباشا (إناث)، وكلية التدريب المهني المتقدم/ ياجوز، وكلية التدريب المهني المتقدم/ سحاب، إضافة إلى كلية التدريب المهني المتقدم/ إربد (إناث).

وبين، بأنه جرى تمويل 35 مشروعًا جديدًا موجهًا للمرأة ولأسرها، بحجم تمويل 486400 دينار، نتج عنها 70 فرصة عمل، كما جرى تمويل 149 مشروعًا صناعيًا- حرفيًا – خدميًا تجاريًا صغيرًا أو متوسطًا، بحجم تمويل 1,694,150 دينار، نتج عنها 308 فرص عمل.

ووفقًا للتقرير، جرى تمويل 7 مشاريع مهنية تقنيًة صغيرًة أو متوسط ​​الحجم، بحجم تمويل 79,000 دينار، نتج عنها 14 فرصة عمل، كما جرى تمويل 17 مشروعًا رياديًا صغيرًا أو متوسط ​​الحجم، بحجم تمويل 871,200 دينار، نتج عنها 111 فرصة عمل، إضافة إلى تمويل 5 مشاريع سياحية صغيرة أو متوسطة الحجم، بحجم تمويل 362,500 دينار، نتج عنها 38 فرصة عمل.