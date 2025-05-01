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تراجعت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح

37 ثانية ago
تراجعت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح

وطنا اليوم:تراجعت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح بنسبة 5.4% خلال أول شهرين من العام الحالي، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وأظهرت البيانات أن تحصيلات الحكومة من الضرائب على الدخل والأرباح وصلت في أول شهرين من العام الحالي إلى 298 مليون دينار، مقارنة مع 351 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت أن إيرادات الحكومة من ضريبة الدخل على الأفراد وصلت إلى 64 مليون دينار في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة مع 65 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أشارت البيانات إلى أن الضريبة المحصلة من الضرائب الدخل على الشركات ومشروعات أخرى انخفضت إلى 213 مليون دينار خلال أول شهرين، مقارنة مع 263 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


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