بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

شريم في عيد العمال : نُحيي أبطال العمل .. ونتطلع دوما لخدمة هذا الوطن

32 ثانية ago
شريم في عيد العمال : نُحيي أبطال العمل .. ونتطلع دوما لخدمة هذا الوطن

وطنا اليوم:أكدت النائب السابق ميادة شريم، أهمية الدور الكبير الذي يقدمه العمال الأردنيون في دعم مسيرة البناء والتطوير والإبداع لنهضة الوطن ورفعته.

وقالت شريم في برقية تهنئة بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من أيار : “في عيد العمال العالمي، نُحيي أبطال العمل والإبداع، شكرًا لكم على عطائكم الدؤوب ومساهمتكم الفاعلة في بناء حاضرنا ومستقبلنا، وكل عام وانتم بالف خير يا بناة الوطن ورفعة شأنه”.

وأضافت شريم : “نتطلع دوما لخدمة هذا الوطن الأعز في قلوبنا، واننا إذ نحيي تلك الجهود التي لا تنكر، نؤكد على التزامنا جميعا بالوقوف في صف الوطن والعمل على نهضته ودعم مواقف قيادته الهاشمية الحكيمة، ليبقى الأردن دومًا مثال الوحدة الثابتة وانموذج العطاء والخير”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:01

الأمن يحذر من خطر الحرائق.. ويدعو إلى حماية المواقع الطبيعية

14:56

ضبط معتدٍ متكرر على الثروة الحرجية في عجلون وإحالته إلى القضاء

14:25

الجغبير: تحية تقدير واحترام لكل عامل يساهم بجهده وإخلاصه في نهضة الصناعة الوطنية

14:15

شركة مناجم الفوسفات الأردنية تهنئ بعيد العمال العالمي

14:12

الهجري يطالب بحماية دولية للدروز ويثير غضب السوريين

13:55

البكار: 1.2 مليون عامل من 24 جنسية يعملون في القطاع غير المنظم

13:52

صندوق النقد: النشاط الاقتصادي في الأردن لا يزال يواجه ضغوطا نتيجة توترات إقليمية

13:06

بحضور وزير الثقافة : سماوي والعبادي يوقعان اتفاقية تعاون بين مهرجان جرش ونقابة الفنانين

12:38

%94.7 نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول من 2025

12:23

الأونروا: المجاعة تتفاقم و3 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر خارج غزة

12:15

في عيدهم.. الصبيحي يلتقط 20 صورة صارخة لانتهاك حقوق العمّال في الأردن

12:07

وفاة عميدة سن البشرية في البرازيل عن 116 عاما

وفيات
وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025