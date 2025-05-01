شريم في عيد العمال : نُحيي أبطال العمل .. ونتطلع دوما لخدمة هذا الوطن

وطنا اليوم:أكدت النائب السابق ميادة شريم، أهمية الدور الكبير الذي يقدمه العمال الأردنيون في دعم مسيرة البناء والتطوير والإبداع لنهضة الوطن ورفعته.

وقالت شريم في برقية تهنئة بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من أيار : “في عيد العمال العالمي، نُحيي أبطال العمل والإبداع، شكرًا لكم على عطائكم الدؤوب ومساهمتكم الفاعلة في بناء حاضرنا ومستقبلنا، وكل عام وانتم بالف خير يا بناة الوطن ورفعة شأنه”.

وأضافت شريم : “نتطلع دوما لخدمة هذا الوطن الأعز في قلوبنا، واننا إذ نحيي تلك الجهود التي لا تنكر، نؤكد على التزامنا جميعا بالوقوف في صف الوطن والعمل على نهضته ودعم مواقف قيادته الهاشمية الحكيمة، ليبقى الأردن دومًا مثال الوحدة الثابتة وانموذج العطاء والخير”