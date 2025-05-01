بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

%94.7 نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول من 2025

24 ثانية ago
%94.7 نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول من 2025

وطنا اليوم:بلغت نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول من العام الحالي 94.7 بالمئة بحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025،
وبحسب تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، دعمت الحكومة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإطلاق عدد من المشاريع خلال الربع الأول من العام، أبرزها برنامج “اعمل مشروعك” الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمواطنين في مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية.
وأطلقت الحكومة كذلك برنامج “تطوير” الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة بمختلف القطاعات الصناعية الحرفية الزراعية والخدمية.
وضمن برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، صرفت الحكومة خلال نفس الفترة الدفعة الثانية من برنامج الحوافز للشركات التي تقدمت بطلبات الصرف وحققت الشروط المطلوبة وعددها 94 شركة.
وقيّمت الحكومة طلبات الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات وأبلغت الشركات التي تم قبول طلباتها.
كما أجرت التقييم الإداري لطلبات الجولة الثانية من برنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات.
وفي قطاع التجارة؛ أقرت الحكومة خلال الربع الأول مشروع قانون معدل لقانون المنافسة، ودرست
تقييم الأثر لتشريعات التجارة الإلكترونية، وأعدت مسودة نظام التجارة الإلكترونية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:23

الأونروا: المجاعة تتفاقم و3 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر خارج غزة

12:15

في عيدهم.. الصبيحي يلتقط 20 صورة صارخة لانتهاك حقوق العمّال في الأردن

12:07

وفاة عميدة سن البشرية في البرازيل عن 116 عاما

11:53

بطل وسبايدرمان .. فنانون يدعمون طفل دمنهور في مصر

11:48

المستوطنون يقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة ويواصلون اعتداءاتهم على بلدات الضفة

11:36

ولي العهد مهنئا بيوم العمال: يعطيكم العافية

11:32

انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا الخميس

11:24

المدن الصناعية الاردنية تهنئ بعيد العمال : أنتم السواعد التي تبني الوطن بكل حب وعزيمة

11:11

رئاسة الوزراء تهنئ بمناسبة يوم العمال العالمي

11:06

اتلاف ٣٠٠ كغم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في الكرك

10:54

ابو علي يشكر المكلفين على تقديم اقرارات الدخل في موعدها القانوني

10:52

جامعة العلوم الإسلاميّة تكرّم الزميل رمضان الرواشدة

وفيات
وفيات الخميس 1-5-2025وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025