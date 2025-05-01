%94.7 نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول من 2025

وطنا اليوم:بلغت نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول من العام الحالي 94.7 بالمئة بحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025،

وبحسب تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، دعمت الحكومة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإطلاق عدد من المشاريع خلال الربع الأول من العام، أبرزها برنامج “اعمل مشروعك” الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمواطنين في مختلف القطاعات الصناعية والحرفية والزراعية والخدمية.

وأطلقت الحكومة كذلك برنامج “تطوير” الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة بمختلف القطاعات الصناعية الحرفية الزراعية والخدمية.

وضمن برنامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، صرفت الحكومة خلال نفس الفترة الدفعة الثانية من برنامج الحوافز للشركات التي تقدمت بطلبات الصرف وحققت الشروط المطلوبة وعددها 94 شركة.

وقيّمت الحكومة طلبات الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات وأبلغت الشركات التي تم قبول طلباتها.

كما أجرت التقييم الإداري لطلبات الجولة الثانية من برنامج تحديث الصناعة وبرنامج ترويج الصادرات.

وفي قطاع التجارة؛ أقرت الحكومة خلال الربع الأول مشروع قانون معدل لقانون المنافسة، ودرست

تقييم الأثر لتشريعات التجارة الإلكترونية، وأعدت مسودة نظام التجارة الإلكترونية.