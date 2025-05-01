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الأونروا: المجاعة تتفاقم و3 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر خارج غزة

25 ثانية ago
الأونروا: المجاعة تتفاقم و3 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر خارج غزة

وطنا اليوم:واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، مما خلف عشرات الشهداء والمصابين، بينما حذرت الأمم المتحدة من دخول أزمة الجوع مرحلة متقدمة، بسبب الحصار الإسرائيلي ووقف دخول المساعدات.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن نحو 3 آلاف شاحنة تابعة للوكالة محملة بإمدادات منقذة للحياة تنتظر خارج غزة، لكن الحصار يمنع دخولها.
وأضافت أن مليون طفل يعتمدون على المساعدات، وبدونها تكون حياتهم في خطر، مشددة على ضرورة إعادة فتح المعابر ورفع الحصار.
في الأثناء، قال مايكل فخري المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل تستخدم الغذاء سلاحا بشكل منهجي.
وقال إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتجويعا وجرائم حرب وتستخدم حياة الأطفال الفلسطينيين كورقة تفاوض.
ودعا فخري دول العالم إلى فرض عقوبات فورا على إسرائيل


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