الضمان : تأجيل اقتطاع أقساط سلف المتقاعدين عن شهر أيار

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تأجيل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة لمتقاعديها عن شهر أيار المقبل، حيث لن يتم اقتطاع أقساط السلف عن هذا الشهر، مؤكدة أنه لن يترتب على هذا التأجيل أي فائدة.

وأضافت المؤسسة أن قرار تأجيل اقتطاع أقساط السلف جاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك الذي يأتي مع قرب صرف رواتب شهر أيار، وذلك تسهيلاً على المتقاعدين والتخفيف عليهم.