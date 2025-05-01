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المصري يحث على بذل الجهود للحفاظ على جمالية المناطق ورفع مستوى الخدمات

37 ثانية ago
المصري يحث على بذل الجهود للحفاظ على جمالية المناطق ورفع مستوى الخدمات

وطنا اليوم:وجَّه وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، صباح اليوم الخميس، كلمة إلى عُمّال الأردن وعُمّال البلديات ومراكز الخدمات المشتركة، بمناسبة عيد العمال الذي يُصادف اليوم.
وأكَّد المصري أن جلالة الملك عبدالله الثاني يُولي العمال اهتمامًا خاصًا، إلى جانب حرصه على دعم العمل البلدي ودوره الأساسي في جميع مناطق المملكة، لافتًا إلى أن الجهود التي يبذلها العمال تُسهم في نهضة الخدمات والتنمية، وتحقق رضا المواطنين.
وقدم الوزير التهنئة قائلاً: “إخوتي وإخواتي العمال في جميع مناطق المملكة، أهنئكم بمناسبة عيد العمال، وأقدّر لكم عملكم الجاد في كافة القطاعات، وخاصةً عمال البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، من عمال الوطن والصيانة والزراعة والخدمات وغيرها من المجالات.”
وأضاف أن العملَ الشاق الذي يقوم به العمال في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ينعكس إيجابًا على جمال المدن والقرى، ويرفع مستوى خدمة المواطنين، ويُبرز صورة الوطن بأبهى حُلّة، مشيرًا إلى أن هذا العمل الشريف يحظى بتقدير كل مواطن.
وحثَّ المصري على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على جمالية المناطق ورفع مستوى الخدمات في جميع مناطق المملكة.


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