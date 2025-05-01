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الهند تغلق أجواءها أمام الطائرات الباكستانية وتلوّح بالرد

13 ثانية ago
الهند تغلق أجواءها أمام الطائرات الباكستانية وتلوّح بالرد

وطنا اليوم:في تصعيد جديد للتوتر بين الجارتين النوويتين، أعلنت الهند، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، في خطوة ردت فيها على قرار إسلام آباد منع تحليق الطائرات الهندية فوق أراضيها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الانتقامية بين البلدين، بعد الهجوم الدموي الذي شهدته منطقة باهالغام في الشطر الهندي من كشمير الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن أكبر حصيلة للضحايا المدنيين منذ 25 عامًا، بحسب الجانب الهندي.
وفي حين حملت نيودلهي باكستان مسؤولية الهجوم، سارعت إسلام آباد إلى نفي التهمة، لكن التوتر سرعان ما تصاعد إلى تبادل يومي لإطلاق النار عبر الحدود، وطرد دبلوماسيين، إلى جانب إغلاق الحدود البرية والجوية بين الطرفين.
وأبلغت السلطات الهندية شركات الطيران أن المجال الجوي الهندي سيبقى مغلقًا حتى 23 أيار/مايو أمام الطائرات المسجّلة أو المستأجرة في باكستان، بما في ذلك الرحلات العسكرية.
وكانت باكستان قد سبقت هذا الإجراء بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية في 24 نيسان/أبريل، تزامنًا مع إعلانها تلقي معلومات استخباراتية “موثوقة” عن نية الهند تنفيذ ضربة عسكرية وشيكة.


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