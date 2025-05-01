ثلاثة قتلى و13 مصابًا في حريق بخط غاز بمصر

وطنا اليوم _لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر حريق ضخم اندلع نتيجة كسر في خط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، غربي العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الحريق نجم عن كسر في أحد خطوط الغاز الرئيسية، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى أن فرق الحماية المدنية تدخلت على الفور للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وفي أعقاب الحادث، أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، توجيهاته بتشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية وراء وقوع الحادث، مؤكدًا ضرورة سرعة رفع تقرير مفصل بالأسباب والمقترحات لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

كما وجه مدبولي الجهات المعنية بالتعامل الفوري مع المصابين، ونقلهم إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى صرف تعويضات مناسبة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، فيما تستمر التحقيقات لمعرفة الملابسات الدقيقة للحادث.

ويأتي الحادث في وقت تُبذل فيه جهود حكومية لتحديث البنية التحتية لشبكات الغاز والطاقة، وسط دعوات لمراجعة إجراءات السلامة بشكل دوري خاصة في المناطق الحيوية والمكتظة بالسكان.