عاجل – الارصاد : أجواء ربيعية معتدلة وفرص لهطول زخات مطرية الخميس

وطنا اليوم_

تُشير التوقعات إلى أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية لهطول زخات مطرية يوم الخميس، واستمرار تأثير الغبار في بعض مناطق البادية.

الخميس 1 أيار 2025:

نهارا : تشهد المملكة انخفاضًا ملموسًا على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة، وتكون الأجواء معتدلة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً. يُتوقع هطول زخات متقطعة من المطر في الأجزاء الغربية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتبقى الأجواء مغبرة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية مع فرصة لهطول زخات رعدية بعد الظهر.

الخميس ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

تحذيرات الارصاد الجوية ليوم الخميس:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر.

تنبيه لمرضى الجهاز التنفسي من تأثير الغبار.

الجمعة والسبت (2 و3 أيار 2025):

كما ذكرت ادارة الارصاد بان يومي الجمعة والسبت تستمر الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق وتميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات متفرقة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والعقبة.

الأحد 4 أيار 2025:

تبقى الأجواء معتدلة في معظم المناطق ودافئة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

خلال ساعات المساء والليل، تزداد كميات الغيوم تدريجياً مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، قد تمتد لأجزاء من الجنوب والشرق. الرياح تنشط أحياناً في شرق المملكة وتكون مثيرة للغبار.