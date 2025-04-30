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الاسواق الحرة الاردنية تهنئ موظفيها وعمال الأردن بمناسبة عيد العمال العالمي

14 ثانية ago
الاسواق الحرة الاردنية تهنئ موظفيها وعمال الأردن بمناسبة عيد العمال العالمي

وطنا اليوم-يتقدم رئيس مجلس الادارة ايمن المفلح والرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة الاردنية المهندس هيثم المجالي من كافة العاملين في الشركة بكافة فروعها بمناسبة يوم العمال العالمي.

مقدرين عاليا الجهود التي يبذلها العاملون في الشركة لاعلاء هذا الصرح الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق افضل النتائج المالية وخدمة عملاء الشركة بالصورة التي تعكس الاحترافية في العمل.

مؤكدين ان جهود العاملين في الشركة هو جزء من عملية البناء والنماء لاردننا الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله وولي عهد الامين سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم حفظه الله.

وكل عام وانتم والقائد والوطن بألف خير


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