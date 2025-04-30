غارات إسرائيلية على صحنايا والأمن العام يعلن انتهاء العملية الأمنية بالمنطقة

وطنا اليوم:بعد اشتباكات دامية، أعلنت السلطات السورية، الأربعاء، أنها نشرت قواتها في أحياء منطقة صحنايا قرب دمشق لضمان الأمن والاستقرار.

وقال مدير مديرية الأمن في ريف دمشق المقدم حسام الطحان “نعلن انتهاء العملية الأمنية في منطقة أشرفية صحنايا، وانتشار قوات الأمن العام في أحياء المنطقة لضمان عودة الأمن والاستقرار”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

كما تابع أن الوضع سيعود إلى حالته الطبيعية قريبا في صحنايا.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً بشأن الغارات الإسرائيلية، شددت فيه على رفضها لكل أشكال التدخل الأجنبي.

وشددت الخارجية على التزامها حماية كل مكونات الشعب بمن فيهم الدروز.

وأورد بيان للخارجية “تؤكد الجمهورية العربية السورية التزامها الراسخ بحماية جميع مكونات الشعب السوري بدون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية الكريمة التي كانت ولا تزال جزءا أصيلا من النسيج الوطني السوري، مع الرفض القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية”.

وأشار مصدر إلى أن القصف الإسرائيلي على صحنايا أدى إلى وقوع إصابات في صفوف أفراد الأمن، كما ذكر مصدر في الداخلية السورية أن عددا من المدنيين أصيبوا أيضا بجروح.

وأكد مصدر عسكري سوري أن طائرات حربية إسرائيلية لا تزال تحلق في أجواء دمشق وريفها.

وقال إن تعزيزات عسكرية وقوات تابعة لوزارة الدفاع السورية دخلت إلى مناطق الاشتباكات في صحنايا، وسط تحليق كثيف للطائرات الإسرائيلية.

كما أشار إلى أن وفدا من مشايخ ووجهاء السويداء وصل إلى منطقة أشرفية صحنايا، ويضم الوفد محافظ السويداء وشيخي عقل الموحدين الدروز حمود الحناوي ويوسف جربوع.

حالة تأهب

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير “أصدر تعليماته بالاستعداد لضرب أهداف للنظام في سوريا إذا لم يتوقف العنف ضد الدروز”.

وأضاف أن الجيش “يراقب التطورات في المنطقة السورية، وتنتشر قواته في حالة تأهب للدفاع وسيناريوهات مختلفة”.

بدورها، قالت وزارة الداخلية السورية للجزيرة إن الأمن العام “يتابع عددا من الخارجين عن القانون في منطقة أشرفية صحنايا بحذر شديد”، مؤكدة أنها تتخذ “تدابير أمنية مشددة” تجنبا لأي خطر قد يهدد المواطنين بسبب وجود مسلحين في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن انتشار قوات الأمن في أشرفية صحنايا هدفه “سحب السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن وتجنب أعمال العنف”.

كما ناشدت المواطنين في صحنايا “التزام المنازل والإبلاغ عن الخارجين عن القانون”.