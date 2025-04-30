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إطلاق المسارات الثقافية السياحية في العقبة

47 ثانية ago
إطلاق المسارات الثقافية السياحية في العقبة

وطنا اليوم:أطلقت اليوم الأربعاء، المسارات الثقافية السياحية في مدينة العقبة بتنظيم من وزارتي الثقافة والسياحة، والتي تتضمن مرصد طيور العقبة، الكنيسة البيزنطية، ساحة الثورة العربية الكبرى، بيت الشريف الحسين بن علي، و”إيلة الإسلامية”.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، خلال رعايته حفل الإطلاق، أهمية هذه المسارات في جذب السياحة بشكل عام، مشيرا إلى أن السلطة تحرص على التعاون مع المؤسسات الوطنية وتقديم الدعم الكامل للمساهمة في ترويج هذه المواقع السياحية والأثرية.
وقال إن المسارات الثقافية الجديدة، وربطها بالمسار السياحي في مدينة العقبة، سيطيل من مدة إقامة السائح ويخلق مزيجا متنوعا يجمع بين الثقافة والسياحة، لعشاق المسارات وروادها من خلوة وتأمل واستكشاف ومعرفة، وإثراء للهوايات.
وأضاف أن هذا البرنامج يأتي ضمن مخرجات برنامج التحديث الاقتصادي، ولتعزيز الحراك الثقافي والسياحي، بدعم من السلطة بهدف رفع الوعي بالتراث الثقافي في مدينة العقبة وتنشيط الحركة السياحية بما يعود بالنفع على كافة القطاعات.
من جهته، قال مدير التراث في وزارة الثقافة، عاقل الخوالدة، إن المسارات تعتبر من أهم البرامج التي عملت عليها الوزارة، لما لها من أهمية في التعريف بالمكان والإنسان. وهي جولة ميدانية مختارة تتألف من عدة مواقع لها طابع ثقافي أو تراثي أو تاريخي أو طبيعي أو بيئي، لها مكانة مميزة في المحافظة التي يتم تنظيم المسار فيها.
وبين أن الهدف من تلك المسارات هو الاعتزاز بالقيم الوطنية والتراث ورفع الوعي الثقافي لدى المجتمعات حول التراث الثقافي المادي وغير المادي، ومساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التعرف على المواقع الثقافية والتراثية والطبيعية الموجودة في الأردن.
وأشار إلى أن المسارات تولد فرصا جديدة لتكون نقطة جذب جدية للاستثمار في قطاع الثقافة والسياحة، وإبراز دور المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والتعريف بالأماكن التراثية وما يرتبط بها من الحكايات الشعبية والطقوس والممارسات في المجتمعات المحلية، إضافة إلى دعم أبناء المجتمعات المحلية وأصحاب الحرف اليدوية التقليدية، وإيجاد فرص عمل للشباب.
بدوره، قال مدير ثقافة العقبة، طارق البدور، إنه وإيمانا بأهمية المواقع الثقافية والسياحية في العقبة، تنوي وزارة الثقافة إطلاق مسار العقبة الذي يضم أهم المناطق الموجودة في العقبة والتي يمكن استغلالها في تعزيز أي برنامج لزيارة المدينة.
وأضاف أن إطلاق المسار يتضمن إعداد مواد إعلانية وإعلامية للترويج السياحي، وإعداد (كتيب) يتضمن المواقع التي ستكون ضمن خط المسار، معززا بالصور الفوتوغرافية والمعلومات التوضيحية للمواقع، إضافة إلى خريطة توضح مكان انطلاقة المسار إلى نهايته، إلى جانب إعداد فيلم ترويجي للمسار يتضمن محطات أو نقاط المسار.


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