بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن أمام محكمة العدل: الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية

22 ثانية ago
الأردن أمام محكمة العدل: الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية

وطنا اليوم:قدم فريق قانوني من المحامين الدوليين المرافعة الشفوية عن الأردن، الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
وقال الفريق الممثل عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية، إن على إسرائيل وقف مسعاها لإزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الفريق أن وكالة “أونروا” تتمتع بحصانة كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن الحصانة هي أمر أساسي لممارسة أعمالها المستقلة من الوكالة لمهامها.
وقال الفريق الممثل عن الأردن أمام محكمة العدل الدولية، إن الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الفريق، أن أفضل حل للسلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.
وأكد أن من الواجب عدم الاعتداء على المرافق التابعة للوكالة، وتقديم ضمانة بأن المرافق يجب أن لا يتم اقتحامها، كما يجب أن يتم السماح للأمم المتحدة أن تسيطر على الأنشطة لإدارة هذه المرافق والمباني التابعة للأونروا، كما أن جميع مسؤولي الأونروا يتمتعون بحصانة وامتيازات.
وأوضح أن “حصانة الأونروا من كل شكل من أشكال الأعمال السياسية وعدم اقتحام مبانيها ومرافقها هو أمر مطلق، و لا يمكن نقضها من جهة عسكرية أو أمن وطني”.
وأكد أن على إسرائيل الالتزام المطلق لاحترام الحصانات والامتيازات الممنوحة للأمم المتحدة.
وشدد على أن إسرائيل لديها التزام من بين التزامات أخرى، أن لا تقتحم مباني الأونروا، وأن لا تلحق ضررا أو تدمر هذه المرافق والمباني، وأن لا تعتقل موظفي الأونروا بدون محاكمة، وأن لا تسعى إلى إزالة الوكالة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين أن إسرائيل لديها التزام لمنح الأونروا كل المساعدة المطلوبة في كل إجراء تتخذه بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، وعليها أن تمنح وكالة الأونروا مواصلة عملياتها وأن تتوقف عن إعاقة عملها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتسلم جائزة أفضل شخصية حكومية 2024 في قطاع الصحة والأسرة والسكان

19:14

عيد العمال ومسؤولية التغيير

19:12

الأردن على خط النار إذا تمزقت سوريا

19:10

الأمن العام يحذر من الأجواء الخماسينية والمغبرة

19:04

الأردن يعرب عن قلقه إزاء توتر الأوضاع والتصعيد بين الهند وباكستان

18:22

رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق يهنئون العاملين في القطاع السياحي وكافة عمال الوطن بمناسبة يوم العمال

17:28

شركة البوتاس العربية تهنئ موظفيها بمناسبة عيد العمال

16:54

عرض خرافي من السعودية يغير موقف أنشيلوتي من تدريب البرازيل

16:51

مديرية الأمن العام تطلق مبادرة صيف آمن 2025

16:38

ديانا سعيدي تشارك تجاربها القيادية في TEDx الجامعة الهاشمية

16:37

الحكومة تخفض سعر البنزين 15 فلسا للتر

16:16

ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وفيات
وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025