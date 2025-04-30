مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتسلم جائزة أفضل شخصية حكومية 2024 في قطاع الصحة والأسرة والسكان

وطنا اليوم:تسلّم مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات جائزة الحكومات الاجتماعية عن فئة أفضل شخصية حكومية 2024- عن قطاع الصحة والأسرة والسكان، وذلك تقديرًا لتميزه في تعزيز التواصل مع المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطوير خدمات حكومية مبتكرة أكثر فاعلية وإستجابة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي كلمته خلال حفل إعلان وتكريم الفائزين بجوائز الحكومات الاجتماعية ضمن فعاليات ملتقى الريادة الرقمية في التواصل الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي، في دولة الإمارات العربية المتحدة – دبي، أعرب مهيدات عن تقديره للفوز بالجائزة، كواحدة من جوائز الحكومات الاجتماعية التي ترشح لها ما يزيد عن 50 شخصية عربية حكومية بارزة، مثمنا التكريم الذي جاء تقديرًا لشخصيات نجحت في تطوير إدارتها حتى باتت إدارتها نموذجًا حديثًا للإدارة الحكومية التي تتبنى مفاهيم التشاركية والانفتاح والشفافية، وتتويجًا لإنجازاتها ومبادراتها نحو التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أفضل النتائج، ما ينعكس إيجابًا على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مهيدات إن رؤية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين -حفظه الله- كانت سبّاقة في إدراج تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمة الأولويات الوطنية الأساسية، إضافة إلى التوجيهات الملكية السامية المستمرة بضرورة رفع كفاءة التواصل والتفاعل بين المسؤول والمواطن وتعزيز استخدام أدوات التواصل المستمر مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم والاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، مشيرًا إلى إنعام جلالته على المؤسسة وحصولها على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية 2024 ضمن فئة مؤسسات القطاع الصحي والرقابة الصحية، فضلًا عن حصول المؤسسة على جائزة أفضل مؤسسة حكومية عربية ضمن جوائز التميز الحكومي العربي للالمنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية.

وأضاف أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية والتي أُسست عام 2003 كجهة وطنية رقابية تعنى بتعزيز الأمن الغذائي والدوائي وضمان مأمونية وجودة وفعالية الدواء ومأمونية وسلامة الغذاء وتعزيز الصناعة الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع بأعلى مستويات التميز، تشكل تجربة أردنية متقدمة ورائدة على مستوى المنطقة وقصة نجاح يشار لها بالبنان حيث تناقلت عدة دول شقيقة تجربتها ، كما شاركت المؤسسة في إعداد التشريعات لنظيراتها من الهيئات الرقابية وقدمت الخبرات والتدريب.

ولفت مهيدات إلى أن الجائزة تأكيدًا على التميز في الاتصال المجتمعي والتحول الرقمي وتطوير المحتوى التفاعلي المبتكر عبر منصات التواصل الاجتماعي وإتاحة المعلومات، واطلاع الجمهور ووسائل الإعلام بشكل مبادر ودوري على خطط وأولويات عمل المؤسسة ونتائج مبادراتها ومشاريعها وعرض أثرها على حياة المواطن، وتبني برامج توعوية وتثقيفية وبما يعزز ثقة المواطنين.

وتوجه مهيدات بالشكر والتقدير من معهد الحكومات الاجتماعية ممثل بمديره العام المهندس أحمد صبري وكوادره والأمانة الفنية ولجنة التحكيم والقائمين على هذه الجائزة للأداء المتميز في إبراز وتقدير الجهود الحكومية العربية في مجال التواصل المجتمعي وفق المعايير والمؤشرات الدولية، مثنيًا على جهود هذه المؤسسة الرائدة في المساهمة في بناء القدرات المؤسسية في العمل الحكومي وتقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر فاعلية وإستجابة وتحسين التواصل مع المواطنين