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الأمن العام يحذر من الأجواء الخماسينية والمغبرة

13 ثانية ago
الأمن العام يحذر من الأجواء الخماسينية والمغبرة

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، في ظل الظروف الجوية السائدة التي تشهدها المملكة، والمتمثلة بأجواء خماسينية مغبرة، تؤثر بشكل مباشر على مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الخارجية مثل الطريق التنموي والصحراوي.
وأكدت المديرية، أهمية الإقلال من الحركة على الطرق التي تشهد كثافة في الغبار، خصوصا في المناطق الجنوبية والشرقية، وضرورة القيادة بحذر لتجنب الحوادث الناتجة عن تدني مدى الرؤية.
كما، شددت على ضرورة احتفاظ مرضى الربو والأزمات الصدرية بعلاجاتهم الخاصة، وعدم التردد في طلب المساعدة عند الحاجة عبر الاتصال برقم الطوارئ الموحد (911).
وأكدت المديرية، أهمية الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة.


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