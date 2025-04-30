الأردن يعرب عن قلقه إزاء توتر الأوضاع والتصعيد بين الهند وباكستان

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن قلقها إزاء توتر الأوضاع والتصعيد بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة دعوة المملكة كلا البلدين لخفض التصعيد بينهما، وتغليب لغة الحوار وحل الأزمات عبر الطرق الدبلوماسية، واحترام مبادئ حسن الجوار.

وأشار السفير القضاة إلى دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.