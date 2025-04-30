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رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق يهنئون العاملين في القطاع السياحي وكافة عمال الوطن بمناسبة يوم العمال

23 ثانية ago
رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الفنادق يهنئون العاملين في القطاع السياحي وكافة عمال الوطن بمناسبة يوم العمال

وطنا اليوم-يتقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، وكافة أعضاء مجلس الإدارة، بأحر التهاني والتبريكات إلى كافة العاملين في القطاع الفندقي الأردني بمناسبة يوم العمال.
ويؤكد مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية بأن هذا القطاع الأردني الحيوي لم يكن لينهض ويستمر لولا السواعد العاملة فيه من كفاءات مُقدرة حظيت بسمعة طيبة في كافة أرجاء الوطن الغالي، وفي كافة أرجاء العالم، مما جعل هذا القطاع من القطاعات التي يُضرب فيها المثل في كافة المحافل السياحية الدولية.
كما ويتقدم مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية بالتهاني والتبريكات إلى كافة عمال الوطن على امتداد مساحة بلدنا الغالي لما يقدمونه من جهد لرفع سوية كافة القطاعات وجعلها محل احترام ومحل تقدير في الأردن وفي كافة بقاع الدنيا.
كل عام وأنتم بخير وسلمت سواعدكم ودمتم سالمين آمنين، ودام الأردن قوياَ منيعاً في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.


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