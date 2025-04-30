مديرية الأمن العام تطلق مبادرة صيف آمن 2025

وطنا اليوم:أطلقت مديرية الأمن العام، مبادرة “صيف آمن 2025″، بهدف نشر التوعية والتثقيف، وتعزيز بيئة آمنة للمواطنين، واتخاذ التدابير الوقائية للحد من الحوادث والمظاهر السلبية التي تتزامن مع دخول فصل الصيف.

وأوعز مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، بإطلاق الحملة من خلال إجراءات عملياتية وميدانية لرفع الجاهزية، والتثقيف الوقائي بالتعاون والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات المختصة، يرافقها حملة إعلامية ومجتمعية شاملة تطلقها المديرية بشراكة مع الوزارات والمؤسسات وبالتعاون مع وسائل الاعلام.

وقال مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، خلال إطلاق الحملة في محافظة عجلون، وبحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية، إن هذه الحملة تأتي في إطار شراكة فعالة مع جميع مؤسسات المجتمع والمواطنين، خصوصاً مع بدء موسم الصيف وما يشهده من حركة سياحية نشطة ومناسبات اجتماعية وأنشطة متزايدة.

وأضاف أن مديرية الأمن العام تسعى من خلال هذه المبادرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والتوعوية الهادفة الى توفير بيئة آمنة للمواطنين والزوار، وتعزيز ثقافة الوقاية والتعامل مع بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تطرأ مع ازدياد النشاط الاجتماعي والسياحي خلال الصيف.

وثمن مدير مديرية حماية البيئة في عجلون خلال كلمة له جهود مديرية الأمن العام في إطلاق هذه المبادرة، مؤكداً أهمية التعاون بين الجهات البيئية والأمنية والجهات المختصة كافة للحد من المخاطر البيئية والبشرية خلال الصيف، والعمل سوياً من أجل صيف آمن ومستدام.

وعلى هامش إطلاق الفعالية، نُفّذت جولة بيئية ميدانية في المنطقة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الشريكة، بهدف حماية المناطق الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية الآمنة