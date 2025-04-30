ديانا سعيدي تشارك تجاربها القيادية في TEDx الجامعة الهاشمية

وطنا اليوم: في إطار فعاليات TEDx الجامعة الهاشمية، قدمت ديانا سعيدي، المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة أمنية، كلمة ملهمة بعنوان “اكسر النمطية: أعِد تعريف مفهوم النجاح الوظيفي”، حيث استعرضت رؤيتها حول متطلبات التميز المهني في القرن الحادي والعشرين.

خلال الجلسة التي حظيت بحضور لافت، شددت سعيدي على ضرورة تجاوز النظرة التقليدية للنجاح الوظيفي، مؤكدة أن “المسارات المهنية الناجحة في عصرنا الحالي لم تعد تعتمد على الخطوات المتوقعة، بل على القدرة على التكيف مع المتغيرات وخلق قيمة مضافة”.

واستعرضت سعيدي رحلتها المهنية قائلة: “من الترجمة إلى المبيعات ثم إلى الموارد البشرية، كل مرحلة شكلت فرصة لاكتساب مهارات جديدة وتوسيع الآفاق. اليوم، بعد 22 عاماً من التجارب المتنوعة، أدركت أن النجاح الحقيقي يكمن في بناء مسار يتوافق مع القيم الشخصية ويحقق التأثير الملموس”.

وأضافت: “الوظيفة الأولى ليست مصيراً محتوماً، بل نقطة انطلاق. المهم هو الاستمرار في التعلم واغتنام الفرص التي تتيح النمو المهني والشخصي”.

كما تطرقت سعيدي إلى دور القيادة في تمكين الكوادر البشرية، مشيرة إلى أن “إدارة الموارد البشرية المعاصرة تهدف إلى خلق بيئات عمل تحفز الإبداع وتسمح لكل فرد بصياغة مساره المهني الفريد”.

وفي ختام كلمتها، وجهت سعيدي رسالة للحضور: “التحدي الأكبر الذي يواجه جيل اليوم هو كيفية تحويل التغيرات السريعة في سوق العمل إلى فرص للنمو. النجاح لم يعد مفهوماً ثابتاً، بل عملية ديناميكية تتطلب الشجاعة في اتخاذ القرارات والمرونة في التكيف”.

حظيت الجلسة بتفاعل كبير من الحضور الذين أشادوا بأصالة الأفكار المطروحة وارتباطها الوثيق بتحديات سوق العمل المعاصر، حيث قدمت سعيدي رؤية عملية للتعامل مع التحولات المهنية في عصر التغيرات المتسارعة.

يذكر أن TEDx هو برنامج عالمي لنشر الأفكار المبتكرة، حيث توفر كل فعالية منصة للمتحدثين لعرض رؤاهم أمام جمهور متنوع.

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