ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وطنا اليوم:ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأربعاء، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في قصر الحسينية.

واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان رئيس المجلس، على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة للمجلس، وبرامج إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، والبيانات، والأنظمة الذاتية، والمشاريع المستقبلية لتجويد الخدمات الحكومية للمواطنين.

وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية تنفيذ مشاريع المجلس ضمن مدد زمنية محددة، ووفقا للخطط المعدة.