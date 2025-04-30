حريق ضخم بجبال القدس يثير هلع الإسرائيليين

وطنا اليوم:توسعت الحرائق المشتعلة في أحراش جبال القدس، اليوم الأربعاء، حيث أفادت التقارير باحتراق عدة سيارات على شارع 1 المركزي، وسط مشاهد لهروب السائقين سيرًا على الأقدام خشية من النيران.

وأفاد شهود عيان بأن النيران اقتربت من الطريق بشكل خطير، ما دفع مسافرين إلى ترك سياراتهم والفرار سيرًا على الأقدام، وسط حالة من الفوضى والذعر على الطريق السريع رقم 1 في القدس.

وأعلنت سلطات الإطفاء الإسرائيلية حالة الطوارئ القصوى، والتي تمثل أعلى درجات التأهب، كما تم إصدار أمر بالتعبئة العامة لجميع فرق الإطفاء على مستوى البلاد.

وتم تسجيل إصابات طفيفة في المكان، بينما تشير المعطيات إلى استمرار تمدد النيران بسرعة نحو المناطق السكنية والطرق الرئيسية، ما دفع السلطات إلى تعزيز جهود الإجلاء والطوارئ.

وتوجهت إسرائيل بطلب رسمي للحصول على مساعدات دولية لدعم عمليات الإطفاء.

وتواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية، حتى ظهر اليوم الأربعاء، مواجهة حرائق واسعة اندلعت في ستة مواقع مختلفة بمنطقة جبال القدس، تتركز بشكل خاص في محيط بلدة “واحة السلام”، وسط تعبئة عامة وإعلان حالة الطوارئ القصوى. وأفادت “سلطة الإطفاء والإنقاذ” أن النيران تنتشر في كل من “شارع 3″، منتزه “كندا”، “نڤيه شالوم”، “مسيلات تسيون”، “متسبيه هارئيل”، و”رمات بيت شيمش”، مما أدى إلى إخلاء عدة بلدات بينها “واحة السلام” وبلدات أخرى.

تشارك في جهود الإخماد 67 طاقم إطفاء ميداني، إلى جانب 11 طائرة، 4 مروحيات، وآليات إطفاء ثقيلة، في حين أُغلقت عدة طرق رئيسية أمام حركة السير، منها شارع 3 وشارع 242 بين لطرون ومشمار هأيالون.

ودعت السلطات السكان إلى الالتزام بتعليمات قوات الأمن، والابتعاد عن مناطق الخطر، والإبلاغ الفوري عن أي أعمدة دخان عبر الاتصال برقم الطوارئ 102.

واندلع صباح اليوم الأربعاء حريق كبير في حرش قريب من بلدة “واحة السلام” في منطقة جبال القدس، وذلك بعد مرور أسبوع فقط على الحرائق الواسعة التي اجتاحت المنطقة.

وفي سياق التدابير الاحترازية، أجلت الشرطة الإسرائيلية سكان بلدة “واحة السلام” من منازلهم وبلدات أخرى، تحسبًا لتوسع النيران ووصولها إلى المناطق السكنية