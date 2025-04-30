بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الطاقة : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار صفر

59 ثانية ago
الطاقة : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيار صفر

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيار المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر نيسان الحالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:01

الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان

14:57

وزير الاستثمار: الأردن وجهة جاذبة للشركات العالمية بمزايا تنافسية

14:29

تقرير جنائي يكشف معدلات الجريمة في الأردن

14:23

إدارة التأمين الصحي المدني تدعو فئة شبكة الأمان مراجعة مديريات التنمية قبل تجديد بطاقة التأمين الصحي

14:21

الولاء وحب الوطن عقد شرف.. لا وسيلة للإرتزاق

14:17

أبو السمن وأبو كركي يتفقدان العمل بتوسعة مستشفى الأميرة إيمان

14:13

الإحصاءات : ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين المؤمنين بالضمان

14:07

بنك الإسكان يفتتح فرع النافورة مول في العقبة

14:03

وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى السعودية

14:00

القبض على شخص من جنسية عربية قتل آخرا في الزرقاء

13:09

نتنياهو يعلن تنفيذ ضربة عسكرية في دمشق لدعم الدروز في صحنايا

12:50

ارتفاع إجمالي الدين العام لـ 44.804 مليار دينار حتى شباط

وفيات
وفيات الاربعاء 30- 4 – 2025وفيات الثلاثاء 29 – 4 – 2025وفيات الاثنين 28-4-2025وفيات الاحد 27 – 4- 2025وفيات الجمعة 25-4-2025