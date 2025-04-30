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أبو السمن وأبو كركي يتفقدان العمل بتوسعة مستشفى الأميرة إيمان

4 دقائق ago
أبو السمن وأبو كركي يتفقدان العمل بتوسعة مستشفى الأميرة إيمان

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن اليوم يرافقه أمين عام الديوان الملكي محمد أبو كركي، سير العمل في مشروع مستشفى الأميرة إيمان بمنطقة معدي في محافظة البلقاء.
واستمع أبو السمن إلى عرض من كوادر الوزارة المشرفة على أعمال المشروع حول سير العمل ومراحله ونسب الإنجاز فيه.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد زار المستشفى أواخر شهر أيلول الماضي ووجه حينها بتنفيذ توسعة للمستشفى، حيث باشرت وزارة الأشغال بإجراء الدراسات اللازمة، حيث تم تسليم الموقع للمقاول في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي للمباشرة بالأعمال التمهيدية وتجهيز موقع العمل، حيث جرت المباشرة بأعمال العطاء مع نهاية العام 2024.
ويتضمن المشروع إنشاء قسم العيادات الخارجية الذي يحتوي على 8 عيادات والخدمات التشخيصية (مختبر وغرفة أشعة “X-Ray” وماموغرام)، ووحدة غسيل الكلى التي تتضمن 10 أسرة غسيل كلى، منها سريران عزل، بالإضافة لمنطقة الخدمات المشتركة (سجل، محاسبة وصيدلية ومنطقة انتظار وخدمات كادر وكافة الخدمات المساندة).
وبلغت نسبة الإنجاز حتى تاريخه 70‎%‎ ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع نهاية الشهر المقبل وقبل الموعد المحدد في وثائق العطاء، حيث أسهمت المتابعة المستمرة لأعمال المشروع في اختصار مدة انجازه


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