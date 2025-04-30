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الإحصاءات : ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين المؤمنين بالضمان

9 دقائق ago
الإحصاءات : ارتفاع ملحوظ على عدد العاملين المؤمنين بالضمان

وطنا اليوم:يحتفل الأردن والعالم بيوم العمال، الذي يصادف الأول من أيار من كل عام في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة في الأردن خلال العام 2024 بمقدار 0.6 نقاط مئوية عن العام 2023 ليبلغ21.4 %.
وبلغ معدل البطالة للذكور 18.2% خلال عام 2024 بانخفاض مقداره 1.4% عن العام 2023، فيما ارتفع معدل البطالة للإناث خلال العام 2024 بمقدار 2.2 نقطة مئوية عن العام 2023 ليبلغ 32.9% للإناث.
وشهد عدد العاملين المؤمنين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 366,000 عامل وعاملة في عام 2000 إلى نحو 1,555,232 عاملا وعاملة في عام 2023.
كما ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 ديناراً في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 ديناراً في منتصف التسعينات، وليرتفع إلى 544 ديناراً في عام 2022 في القطاعين العام والخاص، حيث بلغ المتوسط الأجور للذكور 561 ديناراً أردنياً مقابل 503 ديناراً أردنياً للإناث.
وعلى صعيد الأجر الشهري للعمال ، بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع العام 646 ديناراً أردنياً خلال العام 2022، حيث بلغ المتوسط للذكور في القطاع العام 682 ديناراً أردنياً، مقابل 587 ديناراً أردنياً للإناث. وفي القطاع الخاص بلغ متوسط الأجر الشهري للعامل 493 ديناراً أردنياً، حيث بلغ المتوسط للذكور 511 ديناراً أردنياً، مقابل 439 ديناراً أردنياً للإناث.
و يعد الأردن من أوائل الدول التي نشأت فيها التنظيمات العمالية في العالم العربي، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، وشارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول وفي أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي، وحققت الحركة العمالية الأردنية خلال أكثر من نصف قرن تقريبا “تقدما جوهريا” مستفيدة من الظروف الإيجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية، مما أسهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.


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