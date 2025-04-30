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بنك الإسكان يفتتح فرع النافورة مول في العقبة

14 دقيقة ago
بنك الإسكان يفتتح فرع النافورة مول في العقبة

وطنا اليوم:افتتح بنك الإسكان مؤخراً فرعه الثاني في محافظة العقبة، وذلك في النافورة مول، برعاية الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، وبحضور عدد من ممثلي الإدارة التنفيذية والموظفين.
ويأتي افتتاح فرع النافورة مول ضمن إطار استراتيجية التفرع الداخلي التي ينتهجها البنك، ليصبح عدد الفروع والمكاتب التابعة للبنك والموزعة في أنحاء المملكة (104) بالإضافة إلى (250) جهاز صراف آلي ثابت وخمسة أجهزة متنقلة بما مجموعة (255) صراف آلي منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
ويعكس افتتاح الفرع سعي البنك للاستجابة المباشرة للنمو الاقتصادي والسياحي المتسارع في مدينة العقبة، كما يجسد حرصه على تلبية الطلب المتزايد على خدماته ومواكبة احتياجات العملاء باستمرار.
وتم تجهيز الفرع الجديد وفقاً لأحدث التصاميم العصرية؛ حيث يجمع بين البيئة الداخلية المريحة والخدمة الشاملة والتكنولوجيا الرقمية، انسجاماً مع توجه البنك الاستراتيجي نحو التوسع في عمليات التحول الرقمي وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المصرفية، لمنح العملاء تجربة متقدمة بمرونة وسرعة وسهولة.
ويذكر أن بنك الإسكان يواصل عبر هذا النهج في التصميم تطبيق خطته لتجديد وإثراء فروعه ومكاتبه بحلة جديدة؛ وذلك لتعزيز التكامل والشمولية مع قنوات التفاعل والخدمة الأخرى لديه، والتي تشمل الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنوعة ومنها Iskan Online وIskan Mobile ومركز الخدمة الهاتفية المتاح على مدار الساعة والأسبوع.


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